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هلال رمضان في اصطفاف سماوي مساء اليوم

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
هلال رمضان في اصطفاف سماوي مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يشاهد سكان المنطقة العربية بعد غروب شمس، اليوم الخميس، والانتقال نحو بداية الليل اصطفاف هلال رمضان مع كوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الاصطفاف حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء إضافة إلى القمر، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء، وتكون على نفس الجانب من الشمس، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ليس لها تأثير على الأرض.

كوكب الزهرة في غاية اللمعان

وأشار “أبو زاهرة” إلى أنه يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل، إذ سيكون كوكب الزهرة في غاية اللمعان ومشرقاً للغاية في حين أن كوكب المشتري سيكون منخفضا نحو الأفق وباهتاً للعين المجردة.

وأضاف أنه خلال ساعات الليل ستنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

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