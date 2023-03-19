هلع وصراخ داخل استوديو لحظة وقوع زلزال الإكوادور

ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو، أمس السبت، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، وألحق أضرارًا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

ذعر على الهواء

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات مرعبة عاشها سكان الإكوادور، ومنها مقطع فيديو لعدد من الحاضرين في برنامج تلفزيوني داخل استوديو تصوير بإحدى القنوات.

ويظهر مقطع الفيديو الحاضرين خلال تقديمهم برنامجًا على الهواء مباشرة، وقد تفاجأوا بوقوع الزلزال، واهتزاز الأرض من تحتهم، ليقوم أحدهم سريعًا من على الكرسي، فيما بدأت المذيعة بالصراخ والهروب قبل أن تقطع القناة البث المباشر.

صوت صراخ

وسمع صوت صراخ داخل الاستوديو، قبل أن يعود البث المباشر من جديد، وقام أحد المذيعين بشرح ما حدث.

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم أمس السبت، مما ألحق أضرارًا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.