همس فكري وعبد العزيز مانع وماجد العويد يستعدون لحلقة سعودي آيدول الختامية

ثلاثة مشتركين اجتازوا كل المراحل ووصلوا إلى التنافس على اللقب في الحلقة الختامية من برنامج “سعودي آيدول” على MBC1 و”MBC العراق”.

ماذا ينتظر همس فكري، عبد العزيز مانع وماجد العويد بعد رحلة طويلة، عاشوا فيها مشاعر مختلطة ومتضاربة، ومن منهم سيفوز باللقب؟

همس فكري

تشعر همس فكري بمسؤولية كبيرة، وترى بأن عليها التمعن في اختيار الأغاني التي تقدمها، “لأنني الفتاة الوحيدة أو الصوت النسائي الوحيد الذي وصل إلى آخر مراحل البرنامج، وجعلني على بعد خطوة واحدة من اللقب”. وتشدّد على ضرورة اجتهاد المشتركين في ظل المنافسة القوية والصعبة من أجل الفوز، لافتة إلى أن “من يجتهد أكثر هو الذي سيتمكن من تحقيق اللقب”.

وتؤكد همس على أن “كلام النجوم أعضاء لجنة التحكيم كلهم يعني لي الكثير، لأن كل تعليق يلمسني من الداخل ويعطيني الشجاعة والإصرار على المضي قدماً في طريق الفن”.

وتردف همس فكري بالقول “أنني أغني منذ ما يقرب 15 سنة، وكانت أمي هي الداعم الأول لي، وأعطتني الطاقة والإصرار على الاستمرار”، لافتة إلى “أنني أنتمي إلى عائلة فنية، لكون عمي هو الفنان المعروف حيدر فكري”. وتسجل شكرها لكل من المدربين وديع أبي رعد، محمد أبو دلّة، ويزيد الخالد، إضافة إلى ميرنا حارس، لمساعدتهم لنا في مشوارنا”. وتختم بالقول إن “السعودية قدمت لنا كباراً ساعدونا على الوصول إلى حلمنا وتحقيق أهدافنا”، وتعد بأنها ستطوّر نفسها باستمرار، وأنها ستأخذ بنصائح النجوم أعضاء لجنة التحكيم دوماً خلال مسيرتها الفنية القادمة.

عبد العزيز مانع

يعتبر عبد العزيز مانع أن “ما وصلتُ إليه اليوم هو حلم كبير يتحقق، حيث أن كل شاب سعودي يتمنى ويتشرف بأن يشارك في برنامج بحجم “سعودي آيدول”، ويكون من ضمن الذين يتنافسون على اللقب”. ويكرّر قائلاً “أنا كعبد العزيز، يمثل لي ما حققته حلماً وحملاً، لأن ثمة أهداف أنا جاهز وأسعى إلى تحقيقها وهذا واحد من الأهم بينها”، شاكراً “ثقة الجمهور بي، وأتمنى ألاّ أخيّب ظنهم، وأن أكون على قدر المسؤولية”. أما عن عدم وقوفه في دائرة الخطر، فيراه دليل ثقة من الجمهور ومسؤولية، آمل أن أستحقها”. وعن التعليقات الإيجابية من النجوم- أعضاء لجنة التحكيم، يثمّن مانع كلامهم “كوني يمدّني بالإصرار ويحفزني على تقديم الأفضل”، متوقفاً عند كلام النجمة أحلام، “حينما شبهتني بجبل طويق، وهذا شرف كبير ومسؤولية عظيمة، ثم الفنان ماجد المهندس الذي طلب وضع اسمي بين أسماء الفنانين السعوديين، وهذا الكلام بطبيعة الحال يشعرني بالفخر والاعتزاز، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن”. ويردف قائلاً إن “هدفي كان أن يعرفني الجمهور، وبفضل البرنامج وMBC، تمكنت من تحقيق هذا الهدف”. ويضع مانع في باله مستقبلاً تقديم “محتوى يفيد الفن السعودي، ويشكل إضافة له”.

ماجد العويد

من جانبه، يقول ماجد العويد “أشعر بأن المسؤولية اليوم باتت كبيرة، لأن المتنافسين على لقب “سعودي آيدول”، هم من أفضل المواهب، ومن الأصوات المتميزة فعلاً، وبذلك بات علينا أن نبذل مجهوداً أكبر، من أجل الوصول إلى تحقيق اللقب”. ويشيد بالتعليقات الإيجابية من النجوم أعضاء لجنة التحكيم، “جميعهم حملوني مسؤولية كبيرة بكلامهم، وجعلوني أشعر بالفخر”. ويتوقف العويد عند كلام النجم ماجد المهندس عنه والذي أعطاه دفعاً كبيراً، “حينما قال لي أنت فنان جاهز، ومحظوظ من يوقع معك، وهذا الكلام يشعرني أن عليّ أن أكون دوماً على قد المسؤولية وأعده بألاّ أخيب ظنه بي”. ويضيف العويد أن “الوقوف على مسرح برنامج “سعودي آيدول” يجعلنا نشعر كمشتركين بالخوف والتوتر لاسيما في ختام كل حلقة مع إعلان النتائج، لكن عندما تسمع الإشادة والكلام الإيجابي من اللجنة، فإن الخوف يزول، ويختفي التوتر”.

ويتحدث العويد عن مرحلة تكون عشقه للفن والغناء، فيقول: “أغني منذ صغري، وكنت أشارك في حفلات وأعراس أيضاً، لكن الأمور اختلفت اليوم ودخلت مسيرة الاحتراف”. وعمّا إذا كان يخشى من مواجهة أحد المشتركين، يجيب قائلاً أن “نحن الثلاثة أقوياء، ولا شك أن الفوز سيكون من نصيب من يستحق”.

تعرض الحلقة الختامية من برنامج “سعودي آيدول”، الأربعاء التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على MBC1 و”MBC العراق.