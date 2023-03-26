Icon

مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين Icon مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية Icon رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين Icon فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية Icon لحظة هجوم حوثي على طفل يمني Icon وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي Icon أزمة في لبنان بسبب فيديو التوقيت الصيفي Icon 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام Icon المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انتصار جديد للدبلوماسية في بكين

هندوراس تستعيد العلاقات مع الصين وتقطعها مع تايوان

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
هندوراس تستعيد العلاقات مع الصين وتقطعها مع تايوان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس فيما يشكل انتصارًا لبكين مع إبعادها حليفًا جديدًا عن تايوان.

علاقات الصين وهندوراس

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ: “أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وهندوراس اتفقتا على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

قطع العلاقات مع تايوان

أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع تايوان، بعد 11 يومًا على إشارتها إلى أنّها ستُقيم علاقات دبلوماسيّة مع بكين، في قرار استدعى رد فعل فوريًا من تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، إن الوزير إنريكي رينا بناءً على تعليمات رئيسة الجمهورية زيومارا كاسترو قد أبلغ تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

حلفاء الصين

وفي المقابل، اتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في بيان: “قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب، فيما تقلص الصين موقع تايوان على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب”.

اتهامات متبادلة

واعتبر وزير الخارجية التايواني أن الرئيسة الهندوراسية زيومارا كاسترو، تروج لأوهام بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصادية، في موقف يأتي عقب إعلان تيغوسيغالبا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه.

قال جوزف وو إنّ “الرئيسة كاسترو وفريقها إدارتها تُساوِرهم أوهام بشأن الصين، وهم كانوا قد أثاروا خلال الحملة الانتخابية قضية تغيير الاعتراف بتايوان.

وأضاف: “الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم