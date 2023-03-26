هندوراس تستعيد العلاقات مع الصين وتقطعها مع تايوان

أعلنت الصين، اليوم الأحد، إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس فيما يشكل انتصارًا لبكين مع إبعادها حليفًا جديدًا عن تايوان.

علاقات الصين وهندوراس

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ: “أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وهندوراس اتفقتا على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

قطع العلاقات مع تايوان

أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع تايوان، بعد 11 يومًا على إشارتها إلى أنّها ستُقيم علاقات دبلوماسيّة مع بكين، في قرار استدعى رد فعل فوريًا من تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، إن الوزير إنريكي رينا بناءً على تعليمات رئيسة الجمهورية زيومارا كاسترو قد أبلغ تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

حلفاء الصين

وفي المقابل، اتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في بيان: “قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب، فيما تقلص الصين موقع تايوان على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب”.

اتهامات متبادلة

واعتبر وزير الخارجية التايواني أن الرئيسة الهندوراسية زيومارا كاسترو، تروج لأوهام بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصادية، في موقف يأتي عقب إعلان تيغوسيغالبا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه.

قال جوزف وو إنّ “الرئيسة كاسترو وفريقها إدارتها تُساوِرهم أوهام بشأن الصين، وهم كانوا قد أثاروا خلال الحملة الانتخابية قضية تغيير الاعتراف بتايوان.

وأضاف: “الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية”.