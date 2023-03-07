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فشل في عقد جلسة عرفية لحل المسألة

هندي ينتقم من زوجته بطريقة أغرب من الخيال

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
هندي ينتقم من زوجته بطريقة أغرب من الخيال
المواطن - فريق التحرير

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انتقم رجل هندي من زوجته الهاربة مع شخص آخر، بطريقة تجعل الحقيقة أغرب من الخيال.

تفاصيل القصة

وفي التفاصيل، اكتشف “نيراج” أن زوجته “روبي” التي أنجب منها 4 أطفال، هربت مع رجل آخر يدعى “موكيش”، ورغم محاولاته قطع علاقتهما، إلا أن روبي هربت معه العام الماضي وتزوجته لاحقًا.

ولجأ نيراج إلى كبار قريته في منطقة خاغاريا لعقد جلسة عرفية لحل المسألة، إلا أن موكيش وروبي رفضا.

ولم تنتهِ القصة هنا؛ فعندما هربت الزوجة من الهند، كان أمام الزوج إما انتظار عودتها وإما متابعة حياته، إلا أن نيراج وجد خيارًا ثالثًا.

زواج نيراج

واكتشف “نيراج” أن الرجل الذي هرب مع زوجته كان متزوجًا وهجر زوجته التي تدعى أيضًا “روبي”، وأنجب منها طفلين، وبعد أن وجد أن زوجته لا تنوي العودة إلى المنزل، قرر الزواج من زوجة موكيش.

وطلب نيراج من روبي الزواج، التي وافقت بدورها، حيث عقد الثنائي قرانهما الشهر الماضي.

وأفادت تقارير أن نيراج وزوجة موكيش بدآ التحدث على الهاتف بعد أن هرب زوجاهما معًا، حيث كانا يؤازران بعضهما بعضًا، ولكنهما وقعا في النهاية في الحب، وتزوجا في 18 فبراير.

تربية الأطفال

ووافق نيراج على تربية أطفال موكيش مثلما قبل موكيش بدوره تربية ثلاثة من أطفاله الأربعة، في حين بقيت إحدى بنات نيراج معه، وفقًا لموقع odditycentral.

ومع ذلك، ظل موكيش هاربًا من القانون، لأن نيراج قدم شكوى للشرطة ضده واتهمه باختطاف زوجته.

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