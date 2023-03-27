هنود يقتلون رجلًا صعقًا بالكهرباء بسبب سرقة كابلات

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أقدم قرويون في الهند على قتل هندي ضربًا وصعقًا، بعد إقدامه على سرقة أسلاك كهرباء في ولاية تيلانجانا.
ووفقًا لبيان الشرطة الهندي، فإن الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، تعرَّض للضرب حتى الموت على يد بعض القرويين.
وكشفت الشرطة أنه لقي حتفه، أمس، بعد ربطه بشجرة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة سانجاريدي بولاية تيلانجانا جنوبي البلاد.
ووفقًا لوكالة برس تراست أوف إنديا، قال أحد أفراد أسرته: إنه تعرَّض للضرب والصعق بالكهرباء.
وكان قرويون قد ضبطوا الرجل في الحقول الزراعية بقرية جوماديدالا صباحًا، عندما تردد أنه كان يسرق أسلاكًا كهربائية من محركات زراعية، وتم ربطه لاحقًا بشجرة وضربه؛ ما أدى إلى وفاته، وفقًا للشرطة.