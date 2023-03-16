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ضمن منافسات الدوري الإسباني

هوية حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
هوية حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير كلاسيكو برشلونة وريال مدريد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف الثلاث نقاط.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد ضد برشلونة
جانب من مباراة سابقة – المصدر @FCBarcelona

وأكدت تقارير أن الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا من لجنة حكام إقليم الباسك، سيدير الكلاسيكو المرتقب، على أن يكون المسؤول عن تقنية التحكيم بالفيديو سيزار سوتو جرادو.

وقبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ينفرد الفريق الكتالوني بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 65 نقطة، فيما يقع المرينغي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

الكلاسيكو الثالث للحكم

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الثالث الذي يديره بينجويتشيا، صاحب الـ37 عامًا، إلا أنه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كانت المباراتان السابقتان في كأس السوبر الإسباني.

وكان أول لقاء أداره في 13 أغسطس 2017، عندما فاز الريال في “كامب نو” بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعود الثاني إلى الموسم الحالي، يوم 15 يناير الماضي، في النهائي الذي اُقيم في السعودية، وحسمه برشلونة بنتيجة 3\1.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
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