هوية حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تترقب الجماهير كلاسيكو برشلونة وريال مدريد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف الثلاث نقاط.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت تقارير أن الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا من لجنة حكام إقليم الباسك، سيدير الكلاسيكو المرتقب، على أن يكون المسؤول عن تقنية التحكيم بالفيديو سيزار سوتو جرادو.

وقبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ينفرد الفريق الكتالوني بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 65 نقطة، فيما يقع المرينغي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

الكلاسيكو الثالث للحكم

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الثالث الذي يديره بينجويتشيا، صاحب الـ37 عامًا، إلا أنه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كانت المباراتان السابقتان في كأس السوبر الإسباني.

وكان أول لقاء أداره في 13 أغسطس 2017، عندما فاز الريال في “كامب نو” بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعود الثاني إلى الموسم الحالي، يوم 15 يناير الماضي، في النهائي الذي اُقيم في السعودية، وحسمه برشلونة بنتيجة 3\1.