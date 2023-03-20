هيئة التقويم توقع مع 12 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اليوم الاثنين، اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا و12,652 طالبًا وطالبة.

متطلب وطني

ويعد التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية ضبط جودة المدخلات والعمليات.

كما يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

وتُعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

أبرز المدارس الموقعة

والمدارس التي تم التوقيع معها هي: مدارس النصر الأهلية بجدة، ومدارس الأجيال المتطورة بجدة، ومدارس أطياب الأهلية بالرياض، ومدارس الفضيلة بحائل، ومدارس الأنجال الأهلية بالأحساء، ومدارس الآفاق العالمية بالرياض، ومدارس الشافي الأهلية بالطائف، ومدارس دار البشرى بمكة المكرمة، ومجمع أوائل المملكة بحائل، ومجمع دار الحنان بجدة، ومجمع فرسان الشمال النموذجية بتوك، ومدارس سماء المعرفة بحائل.

يذكر أن الهيئة قد وقعت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات مع 71 شركة تعليمية (أهلية وعالمية) تضم 140 مجمعًا مدرسيًا و(215,634) طالبا وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.