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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  1. خبير عمليات رقابية.
  2. محلل خدمات الموارد البشرية.
  3. محلل أول خدمات الموارد البشرية.
  4. خبير الأمان الإشعاعي.
  5. خبير رصد إشعاعي.
  6. أخصائي متقدم تطوير تنظيمي.
  7. فني صيانة متقدم.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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