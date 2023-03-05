هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مهندس أول إدارة التكامل. مدقق داخلي أول. مستشار البحوث الشرعية. مشرف البيئة. مدير التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات. مدير البرنامج. أخصائي أول العلاقات الإعلامية. مدير المشروع. تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيس ضمان الجودة. أخصائي أول مراقبة الأداء. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).