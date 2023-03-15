هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: خبير إدارة التكامل. مشرف إدارة التكامل. مهندس أول إدارة التكامل. مشرف التدقيق الداخلي. مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. محقق شركات. أخصائي مراقبة الأداء. أخصائي أول تحصيل. أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات. مدير المشروع. مدير الإبلاغ عن المخالفات. والمزيد …

طريقة التقديم: