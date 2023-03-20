هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي الضرائب.

2- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.

3- مدير شؤون الإبلاغ عن المخالفات.

4- خبير إدارة التكامل.

5- مشرف إدارة التكامل.

6- مهندس أول إدارة التكامل.

7- مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا