هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي الضرائب.
2- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
3- مدير شؤون الإبلاغ عن المخالفات.
4- خبير إدارة التكامل.
5- مشرف إدارة التكامل.
6- مهندس أول إدارة التكامل.
7- مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا