هيئة العقار: تعاملوا مع وسيط مُرخَّص واحذروا من الأسعار الوهمية

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شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص؛ لتفادي مشاكل الاحتيال المالي.
فيديو | هيئة العقار تدعو للتعامل مع وسيط عقاري مرخص وتحذر من الأسعار الوهمية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/yv4NdU1mMO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2023
وبحسب ما ذكرت قناة الإخبارية، حذرت الهيئة من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري وشددت على أهمية الدفع عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية عبر إيجار.
كما حذرت الهيئة من أساليب الاحتيال الأخرى التي تنطوي على إيهام الباحث عن العقار الإيجاري باكتمال بيانات المالك وتفاصيل العقار وإمكانية تسجيلها في إيجار على الفور.