هيئة المحلفين توجه اتهامات جنائية لترامب رسميًّا

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز”، مساء الخميس، أنه تم توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، بعد تحقيق بشأن قضية الأموال الصامتة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب.

توجيه الاتهامات

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المرجح إعلان لائحة الاتهام ضد ترامب في الأيام المقبلة، وبالتالي سيكون أول رئيس أمريكي سابق توجه له اتهامات جنائية.