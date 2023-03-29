هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة (مُساعد إداري) لا تشترط وجود خبرة سابقة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مُساعد إداري.
من المهام والمسؤوليات الوظيفية:
1- القيام بالأنشطة اليومية وخدمات السكرتارية.
2- استقبال وتصدير المعاملات وتسجيلها في النظام.
3- المساعدة في إعداد التقارير والمذكرات والخطابات.
4- تنظيم وحضور الاجتماعات وتسجيل محضر الاجتماع.
– تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعيّة (DGDA) في 26 شوال 1438هـ الموافق 20 يوليو 2017م بهدف تطوير الدرعيّة بصفتها موقعاً تاريخياً مهماً في المملكة العربية السعودية، وكونها عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تعد المملكة اليوم امتداداً لها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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