هيرفي رينارد في تعليقه الأول بعد الرحيل: قدمت كل ما لدي ولا خلاف بيني وبين اتحاد القدم

علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أول تعليق منه بعد موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول استقالته.

هيرفي رينارد في حديث الوداع للمنتخب السعودي: قدمت اقصى ما لدي ولا أستطيع الوصول لمستوى أفضل#السعودية_بوليفيا#أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/O0HAGFgNKd — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 28, 2023

وقال رينارد في تصريحات لوسائل الإعلام: “شكرًا لكم جميعًا وأود أن أشكر ياسر المسحل وإبراهيم القاسم وحسين الصادق، على الفترة التي قضتها مع المنتخب السعودي لا توجد خلافات بيننا والأمور كلها على ما يُرام”.

تعليق هيرفي رينارد الأخير

وأضاف رينارد: “فضلت الرحيل لأنني قدمت كل ما لدي للمنتخب السعودي، وشعرت أنني غير قادر على تقديم المزيد”.

وكان المدرب الفرنسي تولى تدريب الأخضر في عام 2019 ومكث مع المنتخب السعودي لمدة 3 سنوات و206 أيام قبل أن يرحل في مارس 2023، من أجل تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات.