هيرفي رينارد يكشف سبب اختياره تدريب منتخب فرنسا للسيدات

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا للسيدات، عن الأسباب التي جعلته يرحل عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

تعليق هيرفي رينارد

وتحدث رينارد قائلًا: “أردت خوض تجربة جديدة، بالطبع هناك فارق بين تدريب الرجال وتدريب السيدات، لدي 4 بنات في المنزل فأنا أملك خبرة في تربيتهم، لذلك وافقت على تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات”.

وحقق المدرب الفرنسي أرقامًا جيدة مع الأخضر خلال 3 سنوات و206 أيام، تولى فيهم مسؤولية تدريب الأخضر منذ يوليو من عام 2019 حتى مارس 2023.

المدرب رينارد خاض مع الأخضر 21 مباراة ما بين ودية ورسمية حقق الفوز في 14 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات، وسجّل الأخضر تحت قيادته 37 هدفًا وسكنت شباكه 15 هدفًا.

واحتل الأخضر مع رينارد المركز الرابع في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بقطر، حيث فاز على منتخب الأرجنتين وخسر من منتخبي بولندا والمكسيك.

ويستعد منتخب فرنسا للسيدات لخوض منافسات كأس العالم في يوليو المقبل حيث تخوض سيدات فرنسا أول مباراة ضد المنتخب الجامايكي، ثم يواجهن منتخبي البرازيل وبنما في دور المجموعات.