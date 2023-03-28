واتساب تتيح ميزة تعديل الرسائل المرسلة

طورت خدمة التراسل الفوري واتساب، ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة، وفقًا لموقع WABetaInfo.

أكثر الميزات طلبًا

وخلال شهر فبراير الماضي، ذكر الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في “واتساب”، أن الخدمة تعمل على اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام “آي أو إس” من أبل.

وتابع WABetaInfo حينئذ أن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

حذف أي رسالة مُرسلة

وفي حين أن “واتساب” تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق “واتساب”، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

لا تزال قيد التطوير

والآن، كشف الموقع في الإصدار ذي الرقم 23.6.0.74 أن الميزة لا تزال قيد التطوير وهي الآن تتضمن تحذيرًا مخصصًا جديدًا. ونشر لقطة شاشة تكشف أن الرسائل ستُعدّل للجميع في المحادثة شريطة أن يكونوا يستخدمون الإصدار الأحدث من “واتساب”.

وأردف الموقع: “إن كنت تتساءل عما يحدث للرسائل المعدلة المرسلة إلى الأشخاص الذين يستخدمون إصدارًا قديمًا من واتساب، فلن تكون هذه مشكلة لأنه يُحتمل ألا تطلق واتساب القدرة على تعديل الرسائل إلا بعد انتهاء صلاحية الإصدارات جميعها غير المتوافقة مع هذه الميزة، لذلك سيتعين على المستخدمين الترقية إلى أحدث إصدار من التطبيق يمكنه تلقي الرسائل المعدلة”.