واتساب يختبر 4 ميزات جديدة ومهمة للمستخدمين

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أعلن المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد عن اختبار تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، 4 ميزات جديدة.
أربعة مميزات رهيبة قادمة لتطبيق #الواتساب pic.twitter.com/3SwPsr08f3
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) March 30, 2023
وأرفق عبدالعزيز الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مساء أمس الخميس، مقطع فيديو يوضح شرحًا مبسطًا لميزات تطبيق الواتساب الجديدة.
وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن أولى هذه الميزات هي ميزة تعديل الرسالة بعد إرسالها خلال 10 دقائق.
أما الميزة الثانية، فهي ميزة تثبيت الرسالة أعلى القروب، والثالثة هي الغرف الصوتية لأعضاء المجموعة، وأخيرًا ميزة التصوير السريع للفيديو.