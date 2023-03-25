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يعمل على نظام ويندوز

واتساب يطرح إصدارًا جديدًا بمميزات غير مسبوقة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
واتساب يطرح إصدارًا جديدًا بمميزات غير مسبوقة
المواطن - فريق التحرير

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كشف تطبيق واتساب، عن إصدار جديد يعمل على نظام ويندوز يقدم تحسينات في الأداء وميزات اتصال أفضل، ويتضمن التحديث الجديد 3 مميزات مهمة.

مميزات إصدار واتساب الجديد

ومن أبرزها تلك المميزات إتاحة الارتباط بأجهزة متعددة في الوقت نفسه، مما يسمح باستخدام التطبيق حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف الذكي.

وقال مسؤولون عن التطبيق إن الإصدار الجديد يسمح أيضًا لمستخدمي واتساب بإجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.

وأشار مطورو التطبيق إلى أنهم سيستمرون في زيادة عدد الأشخاص المشاركين في مكالمات لفيديو والمكالمات الصوتية في المستقبل.

واتساب يطرح إصدارًا جديدًا بمميزات غير مسبوقة

تحديث إصدار أندرويد

وكانت تطبيق واتساب طرح في وقت سابق تحديثًا لإصدار أندرويد منذ بضعة أيام يظهر زرًا يتم عرضه بمجرد تلقي إشعار برسالة جديدة، وبمساعدة الزر الجديد يمكنك كتم صوت محادثات معينة دون الاضطرار إلى فتح التطبيق وكتم صوته باستخدام قائمة النقاط الثلاث؛ وهذا من شأنه أن يقلل من استقبال المكالمات المزعجة من الأرقام المجهولة.

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