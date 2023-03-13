واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي نسخة سطح المكتب

يستعد تطبيق واتساب لطرح ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الويندوز، من أجل توفير تجربة أكثر سلاسة وتوفيرًا للوقت، وتعرف باسم ميزة تحديد الرسائل أو Select messages.

ما هي ميزة واتساب الجديدة؟

بحسب موقع Wabetainfo، فإن الميزة الجديدة تمكن المستخدم من تحديد أكثر من رسالة داخل المحادثة الواحدة، ومن ثم يتبقى أمامه إما اختيار حذفها أو إعادة توجيهها مجددًا لدردشة أخرى، ويمكنك استخدام الميزة الجديدة من خلال الضغط على الرسالة ثم اختيار الحذف أو إعادة التوجيه حسب رغبتك ثم تحديد أكثر من رسالة بعد ذلك.

وهذه الميزة تتواجد في الهواتف الذكية لكنها لم تكن موجودة في نسخة الويندوز، وهو ما يمنح المستخدمين حاليًا فرصة أكبر في التحكم في رسائل الدردشة، وبالتالي توفر الوقت والجهد.

ولا تزال هذه الميزة قيد التجريب، حيث تم توفيرها لعدد محدود من المستخدمين، لذلك من غير المرجح أن يجدها جميع العملاء، وتوفر الشركة عادةً المميزات الجديدة بعد فترة من نجاحها على النسخة التجريبية.

رموز تعبيرية جديدة

ويُذكر أن واتساب طرح خلال الساعات الماضية 21 رمزًا تعبيريًا جديدًا أمام بعض الإصدارات التجريبية لتطبيق الواتساب، ومن المقرر أن يتم طرحها لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة، توفر لك الرموز الجديدة عناء البحث عنها في التطبيقات الأخرى دون الحاجة لتنزيل برامج خصيصًا لها على هاتفك.