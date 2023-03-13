وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينة وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجلت مدينة الطائف أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر 31 درجة مئوية، ومكة المكرمة وجدة وجازان 30 درجة مئوية، والمدينة المنورة وينبع وشرورة 29 درجة مئوية، والخرج والعلا والقنفذة 28 درجة مئوية، وتبوك والقريات والوجه 27 درجة مئوية، والرياض والدهناء وبيشة 26 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجة الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: الطائف 10 درجات مئوية، وتبوك والباحة والقريات ورفحاء وطريف 11درجة مئوية، وحائل والمجمعة وحفر الباطن 12 درجة مئوية، وأبها وعرعر والصمان والدهناء والعلا 13 درجة مئوية، وبريدة وسكاكا والدوادمي 14 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.