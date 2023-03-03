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لا نستطيع التأكيد أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 84%

واشنطن: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليًّا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
واشنطن: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البيت الأبيض أن فكرة العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة في الوقت الحالي.

تخصيب اليورانيوم

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات لقناة “العربية/ الحدث” أن واشنطن لا تستطيع تأكيد أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 84%.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عثورها على جزيئات من اليورانيوم تم تخصيبها بنسبة 83.7%، وهو مستوى أي أقل بقليل من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج قنبلة نووية في منشأة فوردو الإيرانية.

أعلى مستوى وجده المفتشون

وقبل أيام، نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وأفادت: “تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% – وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي”.

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