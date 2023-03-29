واشنطن تحجب بعض بيانات القوة النووية بعد الخطوة الروسية

كشفت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها ستحجب عنها بعض البيانات عن قوتها النووية، واصفة ذلك بأنه رد على تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية الجديدة “نيو ستارت”.

الرد على انتهاكات روسيا

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، أنه بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة الرد على انتهاكات روسيا لمعاهدة نيو ستارت، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للتراجع، من أجل حث روسيا على العودة إلى الامتثال بالتزاماتها.

وأردف جون كيربي، هذا يعني أنه نظرًا لأن تعليق روسيا المزعوم لمعاهدة نيو ستارت غير صالح قانونيًا، فإنه يحق للولايات المتحدة حجب تحديث البيانات نصف السنوي عنها.

وفاء روسيا بالتزاماتها

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، نريد أن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعاهدة نيو ستارت المتعلقة بمنع انتشار السلاح النووي.

واسترسل كيربي: الخطاب الروسي بخصوص استخدام السلاح النووي منذ بدء الحرب في أوكرانيا يعد خطابًا متهورًا وغير مسؤول.

وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الولايات المتحدة عرضت الحفاظ على تبادل البيانات مع الروس، لكنهم رفضوا ذلك”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تأمل في استئناف تبادل المعلومات في المستقبل.

نعليق العمل بالمعاهدة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسي، شهر فبراير الماضي، تعليق العمل بهذه المعاهدة.

واتهم بوتين الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

ولم يعلن بوتين الانسحاب رسميًا من المعاهدة، حيث اكتفى بتعليق العمل بها.

من المعروف أن نيو ستارت هي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة على صعيد الحد من التسلح النووي، وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من 90 في المئة من الرؤوس النووية في العالم.