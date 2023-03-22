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عقب قرار السماح بالعودة لأربع مستوطنات بالضفة

واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية
المواطن - فريق التحرير

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استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، سفير إسرائيل لدى واشنطن على خلفية إقرار الكنيست البرلمان الإسرائيلي إلغاء قانون إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

خطوة استفزازية

الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، أن واشنطن تستدعي سفير إسرائيل عقب إلغاء الكنيست بنودًا بقانون الانفصال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت مساء الثلاثاء، عن انزعاج واشنطن من إسرائيل، جراء تشريع الكنيست لبعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية، واصفة الخطوة بـ الاستفزازية، كما تنتهك الوعود.

بيان الخارجية الأمريكية

وأصدرت الوزارة الأمريكية بيانًا جاء فيه أن هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب على محاولات استعادة الهدوء.

وأضافت “نحن قلقون للغاية بشأن إلغاء قانون الانفصال. قلنا مرارًا وتكرارًا أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام. هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب محاولة استعادة الهدوء”.

أربع مستوطنات

يشار إلى أن إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق، سيؤدي إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية، بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.

ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءًا أساسيًا لإقامة دولتهم المستقبلية، ويعيش هناك الآن أكثر من 500 ألف مستوطن.

كما أقامت مجموعات من المستوطنين إلى جانب المستوطنات المرخصة، عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.

فيما تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

 

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