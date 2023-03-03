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شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية

واشنطن تعاقب 6 كيانات مرتبطة ببيع نفط إيران

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
واشنطن تعاقب 6 كيانات مرتبطة ببيع نفط إيران
المواطن - فريق التحرير

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس: إنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية “بشكل كبير”.

معاقبة 6 كيانات

وأردفت في بيان أنها فرضت اليوم عقوبات على ستة كيانات شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وفقًا للعربية نت.

وتابعت أن الإجراءات الجديدة تؤكد “جهودنا المستمرة لفرض عقوباتنا” على إيران، وحذرت أنها لن تتردد في اتخاذ “إجراءات ضد أولئك الذين يحاولون الالتفاف” على العقوبات الأمريكية.

العقوبات طالت 20 سفينة

إلى هذا، أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على إيران اليوم الخميس على شركات شحن وبتروكيماويات إيرانية أو مرتبطة بإيران بما شمل شركتي شحن مقرهما الصين.

كما استهدفت العقوبات 20 سفينة شحن مرتبطة بشركات في الصين وفيتنام والإمارات وفقًا لما ورد على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات بموجب أمر تنفيذي صادر في 2018 أعاد الإجراءات التي تستهدف قطاعات النفط والمال والنقل الإيرانية.

وأبانت وثيقة على الموقع أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصًا عامًّا يسمح بتحويلات محدودة للسفن المشمولة بالعقوبات بموجب ما وصفتها بأنها فترة “إنهاء تدريجية” تمتد حتى 29 يونيو.

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