واشنطن تنقل طائرات حديثة من الشرق الأوسط لآسيا وأوروبا

تستعد الولايات المتحدة لإرسال طائرات هجومية قديمة من طراز أيه-10 لتحل محل الطائرات القتالية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، في إطار جهودها لنقل المزيد من المقاتلات الحديثة إلى المحيط الهادي وأوروبا لردع الصين وروسيا.

نقل الطائرات الحديثة

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الخميس،نقلًا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نشر طائرات أيه-10 المقرر في أبريل المقبل يأتي ضمن خطة أوسع تتضمن أيضاً الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب “وول ستريت جورنال” فإن خطة واشنطن لنقل الطائرات الهجومية تهدف لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.

مواصفات طائرة “إيه 10”

تم تدشين طائرة “إيه 10” الأمريكية، في سبعينيات القرن الماضي، وتعتبر من الأفضل في فئتها بالعالم، وهي متخصصة في الإسناد القتالي، وتستخدم في تدمير دبابات العدو وغيرها من المركبات المدرعة.

وظهرت الحاجة لمثل هذه الطائرة بعد حرب فيتنام حيث أجبر جنرالات الجيش الأمريكي على إلقاء نظرة مختلفة على الطيران في الخطوط الأمامية، في ظل الحاجة لتدمير أهداف صغيرة الحجم في ساحة المعركة، وهو ما جاء بفكرة تدشين طائرة متخصصة محمية بالدروع وتمتلك أسلحة قوية.

كما ظهرت الحاجة إليها بعد دخول دبابات (T-62 و T-64) السوفياتية الخدمة، وكانت مسلحة بسلاح قوي ولديها حماية عالية من الدروع.

أهم مميزاتها