واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية فلسطينية تصريحات “غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز”.

رفض هذه التصريحات

ودعت الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين إلى رفض هذه التصريحات والتنصل منها علنًا.

وأظهرت الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف.

محو قرية حوارة الفلسطينية

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد طالب، يوم الأربعاء، بـ”محو” قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.

وقال سموتريتش، في مؤتمر نظمه موقع “ماركر” الاقتصادي الإسرائيلي في القدس الغربية: “قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على إسرائيل أن تفعل ذلك”.