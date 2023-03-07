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واشنطن عن تقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا: أمر غير مطروح حاليًا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
واشنطن عن تقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا: أمر غير مطروح حاليًا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الاثنين، أن تقديم مقاتلات من طراز “إف 16” لأوكرانيا، أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ليس ثمة تغيير في نهج واشنطن بشأن هذه المسألة.

الموقف الأمريكي

جاء هذا الموقف الأمريكي الرافض لتقديم مقاتلات من طراز “إف 16″، بينما تسعى أوكرانيا جاهدة لأن تقنع حلفاءها الغربيين بتقديم المزيد من الدعم النوعي، لأجل مساعدتها على التصدي للجيش الروسي الذي أطلق عمليات عسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وترددت واشنطن مرارًا قبل منح عدة أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، في تحفظ مرده إلى الحرص على عدم الانزلاق لمواجهة مع موسكو.

تحذير روسي

وطالما حذرت موسكو من أن تقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا من شأنه أن يؤدي لمواجهة مباشرة بين روسيا والغرب.

لكن المواقف الغربية المتحفظة، ظلت تلين باستمرار، فحصلت أوكرانيا على أسلحة كثيرة جرى النظر إليها بمثابة “أمر غير وارد” في البداية، ومن الأمثلة على ذلك، دبابات “أبرامز” الأمريكية “أبرامز إم وان” ودبابات “ليوبارد 2” الألمانية.

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