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بعد إدراج 13 كيانًا صينيًّا بالقائمة السوداء لدعم روسيا

واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤول أمريكي كبير: لم نرصد تقديم الصين مساعدات فتاكة لروسيا حتى الآن، وفقًا للعربية عاجل.

دعم الصين لروسيا

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا، الثلاثاء، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن “الصين تدعم حرب روسيا على أوكرانيا منذ البداية، حتى لو لم تقدم مساعدة فتاكة”.

وقال المسؤولون: إن واشنطن أدرجت بالفعل مجموعة من الشركات الصينية في قائمة سوداء لدعمها روسيا.

قائمة سوداء

وذكر آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة، أنه تم إدراج 13 كيانًا صينيًّا إلى القائمة السوداء الخاصة بالشركات التي تقدم دعما لروسيا، “وكان من بينها شركة كانت تقوم بتوريد أجزاء لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية”.

وقال دانييل كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ: إن الولايات المتحدة “أوضحت تمامًا للصينيين أننا لن نتردد في اتخاذ خطوات لمحاسبة الكيانات الصينية التي تساعد روسيا”، وأضاف: “لقد فعل وزير الخارجية ذلك بالتأكيد في ميونيخ، وبالطبع، قام الرئيس ومستشار الأمن القومي بذلك مباشرة مع الصينيين في مناسبات سابقة”.

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