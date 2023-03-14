وافدون يلوذون بسطح خزان أثناء سيول وادي ضمد

وثق مقطع فيديو متداول، عددًا من الوافدين الذين لاذوا بسطح خزان مياه أثناء سيول وادي ضمد في منطقة جازان.

متداول: وافدون يلوذون بسطح خزان مياه أثناء سيول وادي ضمد في ⁧#جازان⁩

⁧#السعودية pic.twitter.com/Qm0Vr7iIoF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 14, 2023

وأظهر الفيديو، هؤلاء الأشخاص وهم يقفون على سطح خزان ضخم، هربًا من السيول الجارفة، التي شهدها وادي ضمد جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

أمطار جازان

وتشهد جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ونبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحالة الجوية المتوقعة في جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطول، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.