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أشادت بموقفه الإنساني والبطولي لإنقاذ الأطفال

والدة البطل جابر الريثي : هذا أجله وأحتسبه عند الله

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
والدة البطل جابر الريثي : هذا أجله وأحتسبه عند الله
المواطن - فريق التحرير

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أكدت والدة البطل جابر الريثي الذي تم انتشال جثمانه بعدما ضحى بنفسه لإنقاذ أبناء شقيقه من سيول الريث بمنطقة جازان، أنها تحتسبه شهيدًا وهي مؤمنة وراضية بقضاء الله.

وقالت الأم في مقطع فيديو “نحمد الله هذا أجله “، مضيفة أن “هذا قضاء الله وقدره ولا نملك شيئًا من أمرنا ونحتسبه عند الله ” مشيدة بموقفه الإنساني والبطولي لإنقاذ الأطفال.

تضحية بالنفس

وكشف أحد أقرباء جابر الريثي، خلال لقاء سابق مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، عن تفاصيل فقدان العم البطل الذي أنقذ ابني شقيقه بعد أن جرفهما السيل، موضحًا أن السيل احتجز الشقيقين من الجهتين ليسد عليهما الطريق يمينًا ويسارًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن الجميع جلسوا لمدة ساعتين في محاولة لإنقاذهما، ثم جاء عمهما جابر الذي نجح في الوصول لهما وأنقذهما إلا أن السيل جرفه هو، بعدما تحرك إليهما مسافة تبلغ 600 متر.

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