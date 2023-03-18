والد ليونيل ميسي يُنهي الجدل بشأن عرض الهلال

علق خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الهلال، ورفضه خوض التدريبات مع باريس سان جيرمان.

والد ليونيل ميسي ينفي عرض الهلال

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير مؤخرًا أن خورخي، طالب إدارة نادي الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل التوقيع للأزرق.

وأرفق خورخي بعض الأخبار المتعلقة بالنجم ليونيل ميسي عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟ كل شيء خاطئ”.

وكان ليونيل مسي قد أثار حالة من الجدل، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالأمس، وأكدت تقارير أن عدم مشاركته، بسبب مشاكل بين النجم الأرجنتيني والإدارة.

سان جيرمان يستعد لمواجهة رين

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة رين، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.