وجبات كنتاكي في مقر إقامة الرئيس الصيني بموسكو

تابعت كاميرات الإعلام والصحافة مقر إقامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو خلال أول زيارة له منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مقر إقامة الرئيس الصيني

وتجنب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفنادق الأكثر فخامة بالقرب من الميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو، وفضل الإقامة في فندق مملوك للصينيين في الضواحي، فيما كشف مقطع مصور تسليم كميات كبيرة من وجبات “كنتاكي فرايد تشيكن”، رغم الحراسة المشددة على فندق Soluxe.

والتقطت طواقم تصوير خارج الفندق، أمس الثلاثاء، رجل توصيل في موسكو وهو يفرغ ما يبدو أنه عشرات من أكياس kfc التي أنزلها الموظفون الصينيون عند المدخل، وفقًا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

فندق بتصميم صيني

ويضم الفندق أكبر حديقة صينية رسمية خارج الصين، مكتملة بنموذج للمدينة من المعابد والبرك على مساحة 13 فداناً.

والفندق مملوك بشكل غير مباشر لشركة البترول الوطنية الصينية. فيما يقع بعيداً في ضاحية مع عدد قليل من المعالم القريبة باستثناء محطة سكة حديد فوق الأرض، ويوفر غرفاً مصممة وفقاً لمبادئ فنغ شوي، مع إطلالات بانورامية على الحديقة وحمامات رخامية.

الوجبات السريعة في روسيا

وتعد سلسلة “كنتاكي فرايد تشيكن” واحدة من عدد لا يحصى من العلامات التجارية الغربية التي خرجت أو تستعد للخروج من السوق الروسية.

بدوره، قال مشغل مطعم في مدريد الشهر الماضي إنه قرر بيع مطعم KFC في روسيا إلى مشترِ مختلف بعد أن منع صاحب الامتياز صفقة سابقة.

وأثناء وجوده في روسيا، أصبح ماكدونالدز رمزاً لانتقال البلاد إلى الرأسمالية ومنذ ذلك الحين أصبحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الغربية الأكثر شهرة.