وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا بعد نشر راكبة على متن طائرة أجنبية، صورة لراكب كان يجلس بجوارها ويتناول وجبة بها قطعة لحمة كبيرة مع الكثير من صلصة الشواء ورقائق البطاطس وقطعة ذرة مغطاة بالزبدة.

وصفت رائحتها بالكريهة

وقالت الراكبة: إنه يجب على الركاب على متن الطائرة تجنب تناول مثل هذه الأطعمة التي وصفت رائحتها بـالكريهة، وفقًا لصحيفة الديلي ستار البريطانية، اليوم الخميس.

وتابعت السيدة: إن وجبات الطائرة التي تأتي مع الرحلة جيدة كالساندويتش أو أي طبق أساسي آخر يتم شراؤه في المطار، وليست وجبات اللحوم وإضافاتها الكثيرة.

غضب الركاب

وأشارت إلى أن الراكب الذي أحضر الوجبة على متن الطائرة تعرض لحالة من الغضب والهجوم من قبل الكثيرين.

وكانت من بين التعليقات على ما قام به الراكب على متن طائرة أجنبية: “هذا كابوس واقعي”، “في الرحلات الطويلة أميل إلى أخذ السندويشات والوجبات الخفيفة لأنني لا أحب الطعام بالطائرة… لكن ما فعله أمر لا يصدق”، الناس في المطار القهوة يطلبون القهوة السادة والكرواسون، لا أكثر”، بينما مزح شخص رابع، معلقًا: “أن يعطيني ضلع أو أكثر من قطعة اللحمة بوجبته كافٍ لأغض نظري عنه”.