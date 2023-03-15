ورشة عمل تناقش تقنية 5S لحلول تثبيت الرمال والتربة

نظمت الإدارة العامة لمركز الإبداع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة اليوم، ورشة عمل بعنوان “تقنية 5S لحلول تثبيت الرمال والتربة”.

وأوضح مدير مركز الإبداع المهندس محمد عبدالعزيز خوج، أن الورشة تأتي تماشيًا مع مهام المركز في استقطاب أفضل التقنيات والممارسات العالمية التي تتلاءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المشاريع وجودة الحياة.

إنتاج سعودي

وأشار خوج إلى أن تقنية الـ 5S تعد ابتكارًا عالميًا بإنتاج سعودي ١٠٠٪؜، لافتًا إلى أن “هدفنا الأول هو استقطاب أفضل الممارسات والتقنيات لحلول تواجه مشاكل أمانة العاصمة المقدسة”.

وذكر أن هذه التقنية تساعد في رفع جودة المشاريع ورفع جودة الحياة والحد من المشاكل التي تواجهنا في الطرق والكباري التي قد تسبب في بعض الأحيان تشوهًا بصريًا.

وأشار إلى أن المركز يسعى لمواكبة التطور وعدم السير وراء الأساليب التقليدية، كما يسعى دائمًا لكل جديد، مستطردًا “تعتبر هذه التجربة الأولى كورشة عمل وفي السابق استقطبنا شركة مختصة في القماش الخرساني وتعتبر بديلة برش الجبال بالخرسانة حيث تمت كاجتماعات فقط”.

وختم بالقول “نتمنى أن نستفيد من هذه التقنية لأنها تقنية سعودية 100% ومناسبة أن يتم تنفيذها بالمملكة”.

وفي الختام كرم مساعد الأمين المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي الشركة.