وزارة المالية تعلن وظائف إدارية لدى مؤسسة التمويل الدولية

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أعلنت وزارة المالية السعودية توفر وظائف إدارية لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لتوسيع أعمال مقرها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- موظف استثمار: الخدمات المالية الرقمية.
2- موظف استثمار: التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات.
3- موظف استثمار: البنية التحتية.
1- حصول المرشح على درجة الماجستير أو مؤهل معادل في الأعمال التجارية أو المالية أو الاقتصاد أو أي مجال آخر ذي صلة.
2- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطوير المشاريع والبرامج، وإنتاج دراسات الجدوى، والاستشارات العملية، أو الوظائف الاستشارية المتعلقة بالتمويل الرقمي الذي يخدم الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الفهم الشامل للمصارف والمؤسسات المالية، ومعرفة صناعة المالية الرقمية، والقدرة على تحديد المخاطر والفرص.
التفاصيل:
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– من خلال الرابط التالي:
1- موظف استثمار: الخدمات المالية الرقمية:
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2- موظف استثمار: التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات:
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3- موظف استثمار: البنية التحتية:
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