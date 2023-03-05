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كانت تحضر اجتماعًا لمجموعة دول العشرين

وزيرة خارجية ألمانيا تقع بموقف محرج في الهند

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
وزيرة خارجية ألمانيا تقع بموقف محرج في الهند
المواطن- فريق التحرير

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لم تجد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أحدًا من المسؤولين الهنود في استقبالها عند وصولها إلى مطار نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية دول العشرين الذي عُقد الخميس الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول وزيرة الخارجية الألمانية وهي تنزل من الطائرة وتسير مسافة طويلة دون أن تجد أحدًا من المسؤولين الهنود في استقبالها إلى أن جاء السفير الألماني يركض، فبادرته قائلة: ألا يوجد أحد هنا؟.

وبعد ذلك، ركبت الوزيرة سيارة كانت بانتظارها على أرض المطار.

وأثار المقطع ردود فعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم على المقطع قائلًا: وصلت وزيرة الخارجية بيربوك إلى نيودلهي لحضور اجتماع مجموعة العشرين، ويرحب بها موظف البروتوكول الهندي والسفير الألماني.

وزيرة خارجية ألمانيا تقع بموقف محرج في الهند

مجموعة العشرين في الهند

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد افتتح، الخميس الماضي، اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي هيمنت عليه الحرب الروسية المستمرة منذ عام على أوكرانيا.

ورفضت الهند، التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام، تحميل روسيا مسؤولية الحرب، وسعت إلى حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.

وذكر الوفد الألماني أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قالت خلال الاجتماع: لسوء الحظ، منع بلد عضو في مجموعة العشرين بقية الدول الـ19 الأخرى من تركيز كل جهودها على هذه القضايا التي شُكّلت مجموعة العشرين من أجلها.

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