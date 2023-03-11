وزير الإعلام: العلم السعودي يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء

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توجه وزير الإعلام سلمان الدوسري بأسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق اليوم السبت 11 مارس.
وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بمناسبة يوم العلم السعودي؛ أرفع أسمى آيات التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-“.
وأضاف وزير الإعلام “أدعو الله العلي القدير أن يظل علمنا الوطني خفاقًا عالي الهامة، يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء”.
بمناسبة #يوم_العلم 🇸🇦؛ أرفع أسمى آيات التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- داعيًا الله العلي القدير أن يظل علمنا الوطني خفاقًا عالي الهامة، يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء. pic.twitter.com/XjDeIIUdcx
— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) March 11, 2023