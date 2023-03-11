وزير الإعلام: العلم السعودي يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء

توجه وزير الإعلام سلمان الدوسري بأسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق اليوم السبت 11 مارس.

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بمناسبة يوم العلم السعودي؛ أرفع أسمى آيات التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-“.

مضامين التوحيد والعدل والقوة

وأضاف وزير الإعلام “أدعو الله العلي القدير أن يظل علمنا الوطني خفاقًا عالي الهامة، يرفرف حاملًا مضامين التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء”.