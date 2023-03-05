وزير الإعلام سلمان الدوسري: أرجو الله أن يعينني على أداء المهمة

رفع وزير الإعلام الجديد سلمان بن يوسف بن علي الدوسري، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للإعلام.

وقال الدوسري في أول تعليق على صدور الأمر الملكي في تغريدة على تويتر: أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد-حفظهما الله- بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للإعلام.

وتابع: أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار.

أمر ملكي

وصدر أمر ملكي كريم، اليوم الأحد، بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، ما يعكس ثقة القيادة الرشيدة فيه بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، شغل خلالها العديد من المناصب الإعلامية الرفيعة.

سيرة سلمان الدوسري

والمعروف أن سلمان بن يوسف بن علي الدوسري إعلامي وكاتب له مقال ثابت في صحيفة “الشرق الأوسط”، وهو خريج الإدارة والاقتصاد، وقد بدأ حياته المهنية عام 1998، مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، حيث أصبح مراسلًا في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الشرق الأوسط.

واستمر الدوسري بالعمل في المجموعة حتى تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في 2011، ثم رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط في 2014، كما تولى رئاسة تحرير مجلة “المجلة” التي تصدر شهريًّا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي مايو 2021، منحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية.

حوارات مع مسؤولين

وأجرى الدوسري عددًا من الحوارات مع عدد من صناع القرار والمسؤولين العرب، ومن ضمنهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات، ويوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني السابق، والشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين السابق، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني.