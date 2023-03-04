وزير الاستثمار: مزايا للشركات متعددة الجنسية بعد نقل مقارها للمملكة

وعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.

لوائح جديدة

وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.

برنامج المقرات الإقليمية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن برنامج المقرّات الإقليمية RHQ هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وبالتالي سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة، وعلى الأرجح ستحصل تلك الشركات على إعفاء ضريبي.

وأكد وزير الاستثمار أن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية. وأضاف: “لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.