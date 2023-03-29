Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقى بالأمين والقيادات ورعى اتفاقية إعادة التدوير لمخلفات البناء والهدم

وزير البلديات يزور أمانة جدة ويتفقد مشاريعها ميدانياً

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
وزير البلديات يزور أمانة جدة ويتفقد مشاريعها ميدانياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم مقر أمانة محافظة جدة، والتقى بمعالي الأمين صالح بن علي التركي وبعدد من القيادات، كما اطلع على المشاريع ورعى اتفاقية في مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم البناء.

مناقشة أبرز الإنجازات والمستهدفات

واستهل معالي الوزير الزيارة باجتماع خاص مع معالي أمين جدة، عقب ذلك التقى بقيادات الأمانة ومسؤوليها من مختلف القطاعات، واطلع على ميزانية الأمانة والهيكل التنظيمي والكوادر البشرية والنموذج التشغيلي، كما شهد اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والمستهدفات والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام القادم، بجانب مناقشة التحديات وسبل معالجتها، بعد ذلك استمع للعرض المقدم من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن مشاريعها وخططها الاستثمارية.

ورعى معاليه توقيع اتفاقية بين شركتي حلول الاستدامة وشركة الفهاد، والتي تهدف إلى توريد كميات من التربة المعالجة الناتجة عن أعمال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وغيرها، وذلك لغرض استخدامها في مشروع تغطية الخلايا 1 ،2، 3 بمردم النفايات بوادي عسلاء.

بعد ذلك وقف معالي الوزير ماجد الحقيل على مركز التحكم في الأمانة واطلع على خدماته وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل: (منظومة النظافة) وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl)، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار٫ ونظام المردم الذكي، بالإضافة لـ (منظومة الطرق) وتحوي نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS ، ونظام رخص الحفريات ، ونظام التحكم في الإنارة ، ونظام اسكادا للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار ، ومنصة التحكم في خدمات المدينة ، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الإلكترونية.

مستجدات مشروع النقل العام

وزار معالي الوزير مقر شركة مواصلات جدة، واطلع على مستجدات مشروع النقل العام، والذي يستهدف توفير تغطية شاملة بحافلات النقل لجميع أحياء محافظة جدة عبر شبكة متطورة وأنظمة متكاملة من محطات الوقوف، فضلا عن خدمات النقل السريع والتاكسي البحري وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تعمل مواصلات جدة على طرحها.

وتضمنت جولة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يجري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف مترا مربعا بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

واختتم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زيارته بتفقد مرسى الأمانة واطلع على مهام وكالة الرقابة البحرية التي تم إنشاؤها حديثاً وأخذ جولة بحرية في شرم أبحر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم