وزير البيئة يُكرم جمعية حماية البيئة بحفر الباطن

كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن الأستاذ عبدالله بن بصيّص، على هامش تدشين أسبوع البيئة.

مستهدفات رؤية 2030

وجاء تكريم الجمعية نظير جهودها البيئية والتوعوية في محافظة حفر الباطن والتي تسعى من خلالها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمشاركة الفعّالة في مبادرة السعودية الخضراء.

دعم لا محدود

وذكر ابن بصيّص أن الجمعية تتلقى دعمًا لا محدود من سمو محافظ حفر الباطن لما تقدمه من برامج وأنشطة ومشاريع تخص بيئة المحافظة، مقدماً شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية .