وزير الخارجية: رؤية 2030 خلقت حماسًا واضحًا لدى الشعب

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن مستوى الطاقة الذي يشعر به الشخص حينما يأتي للمملكة مُعدٍ وهذا مدفوع بحماس الشعب السعودي والناتج من رؤية 2030.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: مستوى الطاقة الذي يشعر به الشخص حينما يأتي للمملكة مُعدي وهذا مدفوع بحماس الشعب السعودي والناتج من رؤية 2030 #الإخبارية pic.twitter.com/BawPRZnmEP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 8, 2023

بيئة أعمال ملائمة

وأشار وزير الخارجية، في حوار مع مؤسسة أبحاث الأوبزرفر هي مؤسسة فكرية عالمية مستقلة ومقرها دلهي، إلى أن رؤية 2030 تدور حول كل شيء، فقد عملت الحكومة لجعل بيئة الأعمال ملائمة أكثر لريادة الأعمال، وكل ذلك يخلق حماساً قوياً للغاية بين المواطنين والمقيمين، وأضاف: “آمل أن يتزايد عدد الوافدين إلى المملكة”.

وتابع: “التطور يمكنك رؤيته في كل مكان بجدة والرياض وجميع مدن ومحافظات المملكة، وتنويع الاقتصاد يتطلب منا فتح مجالات جديدة يمكننا الاعتماد عليها وبعض هذه القطاعات الرياضية والترفيهية فهي تجلب السعادة حقًا”.

تنويع الاقتصاد فتح فرصاً للشباب

وأوضح أن تنويع الاقتصاد السعودي فتح فرصة لرجال الأعمال السعوديين ليصبحوا ناشطين، فإذا أتيت إلى الرياض، فسترى الشباب السعودي يفتحون مطاعمهم وكافة أعمالهم لتلبية احتياجات السكان والسياح أيضًا، بحسب تعبير وزير الخارجية.

وذكر أن كل الأحداث التي يتم تنظيمها في المملكة تخلق ديناميكية تتماشى مع الأحداث الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية.

أقل معدل بطالة

وفيما يخص دور المرأة، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن مشاركة المرأة في القوة العاملة تصل إلى 30٪، وأضاف: لدينا أقل معدل بطالة على الإطلاق بحوالي 9.5٪.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ 7 سنوات، وقد شهدت التحول الشامل للمملكة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الرؤية تعالج كل التحديات التي تواجهها المملكة بطريقة محسوبة للغاية، لذا فإن البيانات هي جزء أساسي من رؤية المملكة التي يقودها، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهي أحد الأشياء التي يصر عليها.

ونوه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة تشهد نتائج واضحة لرؤية 2030، وهي أن الاقتصاد السعودي يعتبر الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، ووصول الناتج المحلي الإجمالي لتريليون دولار.