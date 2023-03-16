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أكد الاتفاق مع إيران على احترام سيادة الدول

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الإسلامية تُحتم التضامن ضدها، موضحًا أن المملكة تؤكد مجددًا حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 67.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بافتتاح الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، أن المملكة تعرب عن رغبتها في استضافة مؤتمر حول المرأة في الإسلام.

وأشار إلى أن المملكة سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا، كما تدعم السلام في اليمن والوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المملكة تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أفغانستان، وتدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة اتفقت مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات، مشددًا على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش.

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