وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتبادلان الوجهات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.