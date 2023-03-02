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مع استعراض العلاقات الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتبادلان الوجهات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتبادلان الوجهات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية
المواطن - واس

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.

استعراض العلاقات

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة سبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء دعائم الأمن والسلم التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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