Icon

هتافات في إيران : الموت لخامئني  Icon فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن Icon وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات Icon مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي Icon أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة Icon زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير Icon الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً Icon الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية Icon واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن Icon وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على هامش منتدى حوار رايسينا

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا في جمهورية الهند.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

لقاء وزير الخارجية الهندي

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد في الهند.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.


وبحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
كما تبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه
مشاهير

النصب على المطرب محمد فؤاد في 12...

مشاهير
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز...

السعودية اليوم
ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400
العالم

ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على...

العالم
وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

وظائف
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
السعودية اليوم

نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

السعودية اليوم
قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين
العالم

قصة منطاد أثار ازمة بين أمريكا والصين

العالم