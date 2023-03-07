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خلال اجتماع طاولة بتنظيم المعهد الملكي

وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الأوكرانية في بريطانيا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الأوكرانية في بريطانيا
المواطن - واس

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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما جرى التطرق إلى ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في ضوء رؤية المملكة 2030.

تطورات الأزمة الأوكرانية

كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة الروسية – الأوكرانية، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.

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