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استقبله فيصل بن خالد وسعود بن عبدالرحمن

وزير الداخلية يصل عرعر ويلتقي بعدد من المواطنين ومتقاعدي القطاعات الأمنية

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
وزير الداخلية يصل عرعر ويلتقي بعدد من المواطنين ومتقاعدي القطاعات الأمنية
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة بمدينة عرعر، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقد شرف سمو وزير الداخلية حفل الاستقبال الذي أعد بمناسبة زيارته للمنطقة، ونقل خلاله للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

وكان الحفل قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية كلمة رحب فيها بسمو وزير الداخلية بمناسبة زيارته للمنطقة.

شكر وتقدير

كما ألقى الدكتور يحيى العساف كلمة أهالي المنطقة عبروا خلالها عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه- حفظهما الله-، من اهتمام بالغ بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية، مثمنين لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود هذه الزيارة.

لقاء مع المواطنين

وعقب الحفل التقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بعدد من المواطنين.

وكان سموه قد التقى متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الحدود الشمالية لعامي 1443- 1444هـ، والتقطت الصور التذكارية.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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