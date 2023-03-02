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بحث ملفي اليمن وإيران خلال زيارته للرياض

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن علاقات المملكة مع بريطانيا قوية وعميقة للغاية.

لقاء الرياض

وشدد بن والاس، خلال تصريحات في مقابلة مع العربية الحدث اليوم الخميس، أنه بحث مع الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، ملفي اليمن وإيران، خلال زيارته أمس الأربعاء للرياض.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني، أن بلاده لا تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

الرد على إيران

وشدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على أن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية.

كما لفت إلى أن رفع طهران لمستويات التخصيب إلى 90% يؤكد أن هدفها ليس سلمياً.

الحرب بأوكرانيا

وفيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، أوضح أن بلاده مستمرة في نهجها السابق الداعم لكييف. وقال “سنذهب بعيدًا في دعم أوكرانيا ونتبنى موقفا صلباً”.

وتابع وزير الدفاع البريطاني: العام الحالي لن يكون مختلفًا عن 2022 من ناحية الدعم البريطاني للقوات الأوكرانية. وشدد على أن مهمة بلاده وحلفائها هي ضمان انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية. لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليح كييف بطائرات تايفون ليس ممكنًا في المدى القصير.

يشار إلى أن تصريحات والاس حول إيران تأتي بعد أسبوع على كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا مؤخراً أن طهران حصلت على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

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